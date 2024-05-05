Для получения высокого дохода совсем не обязательно ходить на завод

Криптозима постепенно сходит на нет, и майнинг также начинает оживать, позволяя многим не прилагая особых усилий получать приличные суммы на свой банковский счет. Если ранее для этого массово использовались видеокарты, то теперь ситуация в корне изменилась — на первый план вышли ASIC-майнеры.

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Сменились также и монеты для добычи. В настоящий момент вместо Ethereum выгодно "копать" Ethereum Classic (ETC), желательно в комбинации с Zilliqa (ZIL), поскольку так можно увеличить итоговый профит.

Что касается оборудования для майнинга, то одним из популярных ASIC'ов стал Jasminer X-16Q, выдающий 1950 MH/s на ETC. Хотя его стоимость составляет чуть больше $4 000, она с лихвой отбивается за довольно небольшой временной период.

К примеру, недавно один из представителей майнингового сообщества поделился своими расчетами. Так, риг из Jasminer X16-Q в количестве 7 единиц за последние 4 дня принес ему примерно $312 за соло добычу ETC + ZIL, по $78 в сутки. Таким образом, доход энтузиаста в месяц составляет 78 * 30 = $2 340. Если вычесть из этого затраты на электроэнергию в размере $190, то чистая прибыль с майнинга равна $2 150 или примерно 197 тысяч рублей.

Продавать найденные ETC по упавшей до $25 цене смысла особого нет, поэтому реализоваться они будут как минимум по $40-50. Учитывая это, срок окупаемости рига из ASIC'ов может составить от 6 месяцев до года, а профит вырастает до 300-400 т. р. в месяц и выше.

Согласно статистическим данным, медианная заработная плата в РФ составляет 50 000 рублей, а значит благодаря майнингу можно получать практически на порядок больше, не вставая при этом по утрам и не горбатясь целыми днями на заводе или в офисе.