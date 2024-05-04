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Razg0n
Techspot: Цены на ПК в мире будут расти из-за стремительного повышения стоимости драгметаллов
Как говорится, выгоднее всего покупать вчера

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Тем, кто откладывал обновление ПК, вероятно, стоит поторопиться, поскольку в ближайшем будущем ожидается ощутимый рост цен на компьютерные комплектующие и готовые сборки. Издание Techspot сообщает, что китайские поставщики уведомили своих клиентов о поднятии прайса на 10-20%.

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Причиной этому стало все большее удорожание материалов, особенно драгоценных металлов, широко использующихся при производстве электроники. Согласно отчету DigiTimes, за последние четыре года стоимость меди взлетела на 66%, с $5000 в 2020 году до $8300 в 2024. А, поскольку медная проводка используется практически в каждом электронном устройстве, то соответствующий экономический эффект ощутят на себе и конечные потребители.

Многие китайские компании, такие, как Yaxin, HaloChip и Chiplink, о которых мало кто слышал, заложат инфляционные издержки в цену на свою продукцию. Данные предприятия являются прямыми партнерами Intel, Broadcom, Texas Instruments и других гигантов индустрии, поэтому рост отразится на всей цепочке поставок.

Дорожает не только медь, но и золото, которое также применяется при создании GPU, ускорителей искусственного интеллекта и в системах хранения данных. Вследствие экспоненциального расширения рынка ИИ масштабы потребления золота значительно повысятся.

Таким образом, как считают, аналитики, на производителях ПК сказывается мультипликативный эффект сразу нескольких факторов. Ранее их и так поджимал рост издержек на исследования и усиление технологичности производства. Теперь же к этому прибавляется и рост затрат на сырье.

#цены #золото #медь #драгметаллы
Источник: techspot.com
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