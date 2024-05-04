Доля 2K и 4К устройств не спешит расти

Несмотря на то, что 2K и 4K мониторы становятся все доступнее для широких слоев населения, 67,7% игроков продолжают пользоваться устройствами, максимальное разрешение которых составляет 1920x1080 точек. Об этом наглядно свидетельствует свежевышедшая статистика Steam за апрель.

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Более 58% пользователей в мире остаются верны разрешению 1080p, а примерно 10% и вовсе довольствуются ноутбучными 720p и десктопными аналогами в лице 18.5" девайсов с TN-матрицей. Хотя "квадратный" формат уже практически не встречается в сегменте игровых ПК, 1 из 300 геймеров до сих пор не изъявляет желания расставаться со считавшимся ранее элитным монитором 1280x1024.

Набирающее в последнее время популярность разрешение 2560x1440 может лицезреть максимум каждый пятый юзер. И, что характерно, доля данных мониторов за месяц упала на 1%. По всей видимости, купившие их разочаровались в выборе, осознав промежуточность устройств данного типа.

Поэтому можно наблюдать уверенный рост 4K-моделей, как привычного формата 16:9, так и более широкоформатных с соотношением сторон 21:9. К сожалению, в абсолютных значениях доля 4K в игровых системах продолжает измеряться единицами процентов из-за высокой стоимости. Лишь 7 из 100 геймеров могут похвастаться монитором 4K.

Таким образом, разрешение 1080p все еще остается самым популярным в мире. В немалой степени этому способствует отсутствие необходимости тратиться на более производительный видеоадаптер, чтобы получить тот же FPS.