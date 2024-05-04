RISC-V продолжает вытеснять x86

Китайский стартап SpacemiT анонсировал выпуск своего следующего устройства — ноутбука MuseBook с процессором K1 на базе открытой архитектуры RISC-V. Как заявляют создатели, данный аппарат будет ориентирован на разработчиков, инженеров и самоделкиных.

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К сожалению, официальная дата выхода новинки неизвестна, но ожидается, что скоро она появится в продаже по цене $300. Стилистически MuseBook похож на MacBook, на что в том числе намекает надпись ниже дисплея. В стандартную комплектацию входят 14,1-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920x1080 и частотой 60 Гц.

Что касается клавиатуры, то она больше походит на привычные из мира Windows. Правда клавиша Windows была заменена на фирменную с символом RISC-V, но пока не ясно, какую функцию она предлагает.

Вес MuseBook составляет 1,3 кг, а толщина около 18 мм. Ноутбук оснащен слотом для карт MicroSD, двумя портами USB 3.0 Type-A, 3,5 мм разъемом для наушников и специальным 8-контактным разъемом для питания, I2C, UART, PWM, GPIO и много другого.

В качестве накопителей фигурируют флеш-память eMMC, объемом 128 ГБ, а также SSD M.2 nVME и карта MicroSD. SoC K1 RISC-V оснащен 16 ГБ LPDDR4X, а за беспроводное подключение отвечает модуль RTL8852BE, поддерживающий стандарт Wi-Fi 6.

Работает MuseBook под управлением Debian-based дистрибутива Bianbu OS. Помимо стандартных приложений, данная ОС содержит оптимизированные под SoC K1 пакеты OpenCV, OpenBLAS, Slam Eigen, libpng, libjpeg и XNNPACK.