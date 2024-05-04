Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Готовится к выходу ноутбук MuseBook с SoC K1 на базе открытой архитектуры RISC-V
RISC-V продолжает вытеснять x86

реклама

Китайский стартап SpacemiT анонсировал выпуск своего следующего устройства — ноутбука MuseBook с процессором K1 на базе открытой архитектуры RISC-V. Как заявляют создатели, данный аппарат будет ориентирован на разработчиков, инженеров и самоделкиных.

реклама

К сожалению, официальная дата выхода новинки неизвестна, но ожидается, что скоро она появится в продаже по цене $300. Стилистически MuseBook похож на MacBook, на что в том числе намекает надпись ниже дисплея. В стандартную комплектацию входят 14,1-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920x1080 и частотой 60 Гц.

Что касается клавиатуры, то она больше походит на привычные из мира Windows. Правда клавиша Windows была заменена на фирменную с символом RISC-V, но пока не ясно, какую функцию она предлагает.

Вес MuseBook составляет 1,3 кг, а толщина около 18 мм. Ноутбук оснащен слотом для карт MicroSD, двумя портами USB 3.0 Type-A, 3,5 мм разъемом для наушников и специальным 8-контактным разъемом для питания, I2C, UART, PWM, GPIO и много другого.

В качестве накопителей фигурируют флеш-память eMMC, объемом 128 ГБ, а также SSD M.2 nVME и карта MicroSD. SoC K1 RISC-V оснащен 16 ГБ LPDDR4X, а за беспроводное подключение отвечает модуль RTL8852BE, поддерживающий стандарт Wi-Fi 6.

Работает MuseBook под управлением Debian-based дистрибутива Bianbu OS. Помимо стандартных приложений, данная ОС содержит оптимизированные под SoC K1 пакеты OpenCV, OpenBLAS, Slam Eigen, libpng, libjpeg и XNNPACK.

#китай #процессор #ноутбук #risc v
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Китайская миссия на обратную сторону Луны успешно стартовала
Samsung работает над собственным графическим процессором для чипов Exynos
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
27
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
6
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
5
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
26
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
+
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
Основатель Ethereum Виталик Бутерин отказывается от использования аппаратных кошельков
+
Оптимизация охлаждения батареи может сократить время зарядки электромобиля Polestar до 2-3 минут
+
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
5
Good Lock появился в Play Store
+
Lenovo представила ноутбук IdeaPad 15s с процессором AMD Ryzen 5 7430U
+
Xiaomi Poco F6 может оказаться переименованной версией Redmi Note 13 Turbo
+
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
17
Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
+
ВМС США получили атомную подводную лодку "Нью-Джерси" мощностью 280 000 лошадиных сил
+
Windows 10 завоевала 70% доли рынка, несмотря на свой 9-летний возраст
+
MLID: RTX 5090 будет представлена на выставке Computex 2024 и выйдет в этом году
2
Стали известны характеристики нового телефона Nokia 3210
1

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
83
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
37
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
3
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
2
Обзор игры Half-Life 2 Episode Two - Гордон Фримен не сдается
+

Сейчас обсуждают

Колючка
14:08
12400F
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Кызахстанчево
14:03
хрень срань дрочь. для импатентов
Мое мнение о HI-FI RUSH на PS5 (Pushsquare)
Виктор Михайлов
14:02
Где вас таких носит, уже 24 год, в 10 и 11 есть прекрасные функции очистки винды без установок, что я только млять прочитал, как будто у людей извилин с горошек.
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
Пётр Иванов
13:57
У меня на 3900Х райзене и 3060, стоит corsair rx750, норм связка? Вроде тихо всё работает и комп на ночь в спящий режим ставлю
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Роман Шульмин
13:53
Нет такого в природе 13.12 а нашел https://www.amd.com/en/support/downloads/previous-drivers.html/processors/embedded-g-series/g-series-apu.html
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
nonses84
13:49
Самый главный мошенник это сам ватсап .
WhatsApp готовит функцию защиты от спама и виртуального мошенничества
beltar
13:43
3060 нормальная цена сейчас тыщ 25, еще пусть 25 на маму и проц. Куда остальные-то 40к? Что касается DLSS, то проблема тут не в видеокарте, как таковой, например, в Ratchet and Clank играть на 3060 б...
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Китя
13:41
Перед тем как покупать эти затыхи вслушайтесь. Новые карты 5090 и 8900ХТХ будут иметь на борту 48GB GDDR7 видео памяти. Это значит игры будут еще требовательней. и карты с памятью 8-12GB уже покупать ...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
D_side by RT
13:38
Проходил киберпанк на rx 588 в 2560х1080 на максималках 40-55 кадров, когда игра только вышла.
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Такой то
13:36
и Шульца
Германия заявляет, что российские спецслужбы проводят кибератаки на её территории
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем