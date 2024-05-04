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Razg0n
SK Hynix готовится выпустить SSD-накопители объемом 300 ТБ
Они будут рассчитаны на рынок искусственного интеллекта

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Компания SK Hynix на пресс-конференции в Сеуле сообщила о том, что в настоящий момент ею ведется работа над созданием твердотельных накопителей, емкостью 300 ТБ. Ранее данные SSD были анонсированы в составе портфеля продуктов, ориентированных на сферу искусственного интеллекта, как в центрах обработки данных, так и на потребительских устройства.

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Исследования, проведенные компанией говорят о значительном увеличении в будущем количества генерируемых данных. Под влиянием ИИ эта цифра увеличится с 15 зеттабайт в 2014 году до 660 зеттабайт в 2030 году. Подобный массив информации необходимо будет где-то хранить, и именно здесь в игру вступят 100 ТБ жесткие диски и 300 ТБ SSD.

На текущий момент о новинках мало что известно, но при этом совершенно точно ясно — спрос на высокопроизводительные емкие хранилища в ближайшие годы будет только возрастать. Хотя рассуждения о грядущих SSD в некоторой части спекулятивны, можно предположить, что SK Hynix готовится составить конкуренцию платформе PBSSD от Samsung, на базе которой был создан невышедший 256 ТБ QLC SSD для корпоративного сектора.

Также выражается мнение о противодействии уже продающимся 3,5" 100 ТБ ExaDrive от Nimbus. Но это менее вероятно, так как ExaDrive довольно медленные и ориентированы на определенную нишу, где от накопителей не требуется высокая производительность.

Кроме разработки инновационных SSD, SK Hynix также занята выпуском множества других продуктов, которые могут применяться в ИИ-сфере. Среди них память HBM4, HBM4E, LPDDR6, GDDR7, DDR5 в форм-факторе EDSFF и пр.

#ssd #sk hynix #hynix #твердотельный накопитель
Источник: tomshardware.com
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