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Razg0n
Radeon RX 8000-й серии будут значительно быстрее предшественников в играх с трассировкой лучей
Новые видеокарты от AMD удивят высокой производительностью.

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Многие геймеры скептически относятся к видеокартам от "красного лагеря", поскольку те показывают слабые результаты в играх с трассировкой лучей. Данное обстоятельство заставило компанию AMD пересмотреть архитектуру RDNA и внести в нее качественные изменения.

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По данным достоверного источника Kepler L2, в RDNA 4, на которой будут основаны выходящие осенью этого года Radeon RX 8000, планируется значительная переработка механизма, отвечающего за обработку рейтрейсинга. В настоящий момент для расчета пересечения лучей в GPU AMD используется компонент Ray Accelerator, который во многом все еще сильно зависит от традиционных шейдерных блоков.

Как заявляет Kepler L2, аппаратная конфигурация RT движка в RDNA 4 подвергнется фундаментальной модификации. Шейдерные блоки будут разгружены, а основная работа по расчету лучей, наконец, перейдет на специализированную для этого часть GPU.

Таким образом, новая архитектура будет существенно отличаться от RDNA предыдущих версий. Частично RDNA 4 уже используется в готовящейся к выходу PlayStation 5 Pro, и по предварительным данным производительность рейтрейсинга в ней вырастет в 2-4 раза, по сравнению с PlayStation 5.

#amd #radeon #трассировка лучей #rdna #rdna 4 #rx 8000
Источник: guru3d.com
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