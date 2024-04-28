Представлять Radeon RX 8000-й серии будут модели младшего и среднего сегментов

Некоторое время назад в сеть просочились сведения о твердых планах AMD выпустить в грядущей линейке Radeon RX 8000 высокопроизводительный флагманский GPU Navi 4C. По данным источника Kepler_L2, он должен был состоять из девяти чиплетов, объединенных в единый корпус. Об этом в частности свидетельствует утекший код шейдерных движков ГП.

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Как заявляет другой инсайдер ardoc_thurston, знакомый с дизайном Navi 4X, предполагаемый вариант Radeon RX 8900 XTX должен был содержать как минимум 200 вычислительных блоков. Напомним, что в GPU Navi 31 их количество не превышает 96. Таким образом, новый топ мог бы быть вдвое быстрее Radeon RX 7900 XTX.

К сожалению, AMD решила отменить выпуск наиболее производительного чипа в новой серии видеокарт. Причиной, вероятно, могли послужить сложности с производством Navi 4C, так как ускоритель оказался чересчур переусложненным.

Кроме чиплетов, отвечающих за собственно вычисления, в 3D-конструкции GPU также объединялись микросхемы, отвечающие за мультимедийные функции и ввод-вывод, и шейдерные движки, связанные активными мостами для улучшения маршрутизации данных. Суммарно все это выливалось в огромный транзисторный бюджет, поэтому процент выхода годной продукции по итогу мог бы быть не слишком высоким.

Так что в этом году линейку Radeon RX 8000 будут представлять исключительно видеокарты младшего и среднего сегментов. В свою очередь, NVIDIA может воспользоваться отсутствием конкуренции и повысить стоимость высокопроизводительных решений в GeForce RTX 5000-й серии.