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Razg0n
Pantum заняла более 50% рынка принтеров после ухода HP
Китайский производитель продолжает активно развивать бизнес в России

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Долгое время компания HP доминировала на отечественном рынке печати, во многом благодаря значительным вливаниям в рекламу. Её принтеры стояли практически в каждом офисе. И у народа они также были популярны, считаясь элитными устройствами.

К сожалению для акционеров, из-за санкций со стороны США HP пришлось пройти к выходу и прекратить свою деятельность в РФ. Подобное действие обернулось потерей существенного дохода в как минимум 1 млрд долларов. HP открестилась от обязательств по обслуживанию своей техники, закрыв сервисные центры, а также удалила российскую версию сайта.

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Но, как известно, свято место пусто не бывает, и освободившиеся просторы практически мгновенно заняла компания Pantum. Если ранее производитель из Поднебесной мог довольствоваться лишь 16% долей рынка, то с уходом HP она взлетела до внушительных 53%.

В настоящий момент продукция Pantum продолжает вытеснять прежнего лидера со всех сегментов. Принтеры и сопутствующее оборудование широко доступны. Что важно, в Pantum не стали пользоваться ситуацией и сохранили доступные цены, что и ранее с положительной стороны выделяло их на фоне конкурентов.

В общем, за отечественный рынок принтеров можно совершенно не беспокоиться, поскольку китайская электронная промышленность с легкостью удовлетворит любой спрос.

#принтеры #hewlett-packard #pantum
Источник: tomshardware.com
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