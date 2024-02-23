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Razg0n
NVIDIA ожидает, что GPU Blackwell может не хватить на всех
Поставки GPU нового поколения будут не в том объеме, который требуется рынку

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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс на конференции с присутствием аналитиков и инвесторов заявила, что поставки графических процессоров следующего поколения будут ограничены, поскольку спрос намного превышает имеющееся предложение.

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Согласно прогнозам компании её будущий ускоритель вычислений B100, построенный на архитектуре Blackwell, предложит значительный прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, и далеко уйдет от Hopper. Учитывая высочайшую востребованность рынка в мощных ИИ-решениях, вполне вероятно, что многие клиенты NVIDIA уже осуществили предзаказ новых продуктов.

Вопрос лишь в том, насколько быстро компания сумеет нарастить производство GPU B100 с интерфейсами SXM и PCI-E, а также готовых серверов DGX на их основе. По предварительным данным, Blackwell станет первой архитектурой NVIDIA, в которой будет применена мультичиплетная компоновка. Это позволит упростить создание GPU на уровне кремния, поскольку оперировать с чипами меньшего размера проще, хотя нововведение одновременно усложнит упаковку чипов.

В дополнение к флагманскому B100 NVIDIA готовит графический процессор B40, ориентированный на бизнес и учебные заведения, "суперчип" GB200, сочетающий GPU B100 и CPU Grace на базе ARM, а также GB200 NVL для обучения масштабных языковых моделей.

В настоящий момент, помимо разработки новых решений, компания также занимается наращиванием производства GPU H200, но, учитывая высокий спрос, это происходит не так быстро, как хотелось бы. По словам Дженсена Хуана, "всякий раз, когда у NVIDIA появляются новые продукты, их количество возрастает от нуля до высокого значения. И вы не можете сделать это в одночасье."

#nvidia #geforce #видеокарта #rtx 5000 #blackwell
Источник: tomshardware.com
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