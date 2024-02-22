Современные APU тянут даже тяжелые игры

Всего несколько лет назад никто и подумать не мог, на что будут способны APU нового поколения. Раньше они позволяли, лучшем случае, запустить онлайн-игры, причем со крученной графикой и на пониженном разрешении. Однако, с развитием технологий процессоры со встроенной графикой стали переходить в разряд геймерских решений.

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Последние тесты наиболее производительного существующего APU, Ryzen 7 8700G, показывают, что имеющийся в нем мощный iGPU может справиться даже с одними из самых навороченных по графике проектов класса ААА.

Еще недавно эталон измерения возможностей графических ускорителей по части трассировки лучей в лице Cyberpunk 2077 был недоступен "встройкам" при настройках, отличных от минимальных. Теперь же, для того, чтобы насладиться красотами технологии RTX совсем не обязательно иметь в ПК дискретный видеоадаптер.

С активированной трассировкой и с включенными RT-тенями Ryzen 7 8700G в одиночку тянет хит от польских разработчиков, выдавая в среднем около 35 FPS. Конечно, здесь приходится прибегать к задействованию FSR, выставленном в режим "ультра производительность", что сказывается на итоговом качестве картинки. Но, всё же нельзя не восхититься способностью APU от AMD дарить любителям новых технологий возможность пройти игру с лучами.

А вот в, пожалуй, наиболее тяжелом тайтле на ПК, Alan Wake 2, ситуация, к сожалению, не столь радужная. Включение трассировки просаживает частоту кадров на карте с лесным массивом до неиграбельных для большинства 13 FPS.

Впрочем, многие олдфаги могут счесть геймплей вполне приемлемым, учитывая размеренный тон повествования игры. По мере прохождения последней требования к производительности графический подсистемы снижаются, так что в действительности пройти Alan Wake 2 на Ryzen 7 8700G не составит особого труда.



Таким образом, выяcнилось, что современные APU от "красного лагеря" вполне способны подарить геймерам возможность насладиться всеми последними игровыми проектами. Подразделение Radeon Technologies Group определенно не зря ест слой хлеб, и его продвинутая архитектура RDNA 3, применяемая в Ryzen 7 8700G, делает продукцию AMD значительно превосходящей конкурирующие решения.