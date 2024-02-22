Чрезмерно высокое значение энергопотребления флагманских CPU может возникать даже на дефолтных частотах

От многочисленных энтузиастов поступают сообщения о некорректной работе топовых процессоров Core 13-го поколения с индексом "K" в названии. В частности они жалуются на нестабильную работу системы во время игр, даже на штатных тактовых частотах.

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Хасан Муджтаба из Wccftech и портал Tom's Hardware совместно выявили проблему, связанную с разблокировкой лимита мощности данных CPU. Большинство материнских плат на чипсетах Z690 и Z790 позволяют задавать желаемый уровень TDP на уровне BIOS, в частности показатель максимальной мощности в турбо-режиме, именуемый PL2.

По умолчанию PL2 моделей Core i9-13900K и i7-13700K равен 253 Вт (у первого, в реальности 283 Вт), но пользователь может заставить материнскую плату повысить данное значение вплоть до 4096 Вт, фактически, сняв ограничения. Разумеется, ни блок питания, ни VRM не смогут выдать такое количество ватт. Зато в таком режиме процессор вправе тратить столько энергии, сколько ему необходимо для поддержания максимальных частот P-ядер, пока он не упрется в температурные лимиты.

Разблокировка TDP в случае с Core i9-13900K и i7-13700K на частотах "из коробки" приводит к тому, что их жор взлетает до внушительных 373 Вт. Помимо перерасхода электроэнергии, при определенных комбинациях оборудования и настройках это может повлиять на стабильность работы процессора в игровой нагрузке.

В качестве решения Хасан Муджтаба рекомендует прибегнуть к снижению напряжения CPU. В Tom's Hardware посоветовали понизить множитель буста P-ядер в два раза, таким образом уменьшив максимальную частоту на 200 МГц.

Пока нет подтвержденных случаев возникновения данной проблемы на процессорах Core 14-й серии, но нельзя исключать, что она может затронуть Core i7-14700K и Core i9-14900K. А вот на Core 12-й серии всё это, по какой-то неведомой причине, не распространяется, хотя принципиальная схема питания последних трех поколений идентична.