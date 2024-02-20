Ранее продукция Samsung по мнению многих являлась эталоном производительности

Компания Crucial, являющаяся дочерним подразделением Micron Technology, выпустила свой новый твердотельный накопитель T705. Он доступен в версиях на 1, 2 и 4 ТБ.

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Спецификации Crucial T705 характеризуют его как устройство, которое основано на последних технологиях в области SSD. В качестве контроллера был использован высокопроизводительный Phison E26, хорошо зарекомендовавший себя в топовых моделях других брендов.

Но главной изюминкой стала новейшая 232-слойная память производства Micron. Её внедрение позволило наделить диск превосходными техническими качествами. Так, скорость чтения составляет внушительные 14,5 ГБ/с, а записи — не менее впечатляющие 12,7 ГБ/с.

За счет применения передового интерфейса PCI-E 5.0 твердотельник от Crucial опережает Samsung 990 PRO в последовательных операциях практически в два раза. Хотя по количеству IOPS в операциях чтения первый отстает от корейского флагмана на 3%, в операциях записи T705 превосходит оппонента на 16%.

Тестирование в бенчмарках показало, что Crucial T705 обходит все существующие на данный момент SSD. Таким образом, данный накопитель становится лидером рынка, подвинув с трона прежних фаворитов.