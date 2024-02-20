Разъем 12V-2x6 лучше подходит для высокопроизводительных GPU с большим потреблением энергии

Пользователь X под ником Wxnod опубликовал фото со сравнением 16-контактных разъемов 12VHPWR и 12V-2x6. Оба варианта имеют разные идентификационные символы, нанесенные на корпус. Это дает владельцам возможность определить тип коннектора, распаянный на видеокарте. Маркировка H+ характеризует 12VHPWR, а H++ означает, что перед нами 12V-2x6.

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По какой-то неведомой причине часть вендоров не спешит использовать улучшенный 675-ваттный 12V-2x6 даже в новой линейке GeForce RTX 4000 SUPER, хотя он гораздо лучше старого и прекрасно справляется с задачей прекратить постоянно возникающие оплавления видеоадаптеров GeForce RTX 4090.

С самого начала 12VHPWR оказался чересчур чувствительным к изгибам кабеля, неправильному подключению и к просто халтурному исполнению конструкции. Его замена практически полностью исключает случаи возникновения подобных проблем. Но, чтобы узнать тип штекера на некоторых моделях, вероятно, может потребоваться демонтировать кожух системы охлаждения.

Причины, по которым производители продолжают применять устаревший разъем, остаются загадкой. Возможно, здесь играет роль наличие больших запасов 12VHPWR. В любом случае, владельцам графических ускорителей менее мощных, чем GeForce RTX 4090, волноваться не стоит, так как последнего для них будет вполне достаточно.