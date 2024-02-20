AMD внедряет в свои процессоры передовые технологии

Корпорация AMD продолжает создание всё более продвинутых процессорных архитектур, и в настоящий момент к релизу готовятся сразу две — Zen 5 и Zen 6. Первая станет базой для процессоров Ryzen 9000 Granite Ridge, которые появятся уже во второй половине этого года.

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По причине того, что CPU Raphael и Granite Ridge имеют одинаковый I/O-чиплет, включающий в себя интегрированное видеоядро, iGPU новинок будет ограничен архитектурой RDNA 2. А вот грядущие APU Strix Point с точки зрения графики станут более прорывными, так как в основу их дизайна ляжет RDNA 3.5.

Следующая за Zen 5 клиентская архитектура Zen 6 под кодовым наименованием "Meduza" ознаменует переход процессоров AMD на 2,5D-компоновку. В сравнении с привычной двумерной структурой она значительно уменьшает задержки между различными компонентами SoC.

Источники сообщают, что Zen 6 будет применяться iGPU RDNA 5. Таким образом, AMD пропустит поколение RDNA 4. На это, в частности, указывает слайд Microsoft, посвященный характеристикам консоли Xbox следующего поколения.

По предварительным данным, в Zen 6 также будет использоваться сочетание из 2 и 3 нм техпроцессов. Что же касается появления первых устройств на данной платформе, то оно состоится не ранее 2025-2026 годов.