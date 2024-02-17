Цель — подстегнуть промышленного гиганта на строительство заводов в Америке

Правительство США совместно с минэкономики в настоящий момент полным ходом реализует план по усилению развития полупроводниковой промышленности страны. Данная программа стала частью тех реформ, которые были предложены с вступлением Джо Байдена на пост президента.

реклама

Так называемый "акт о науке и чипах" предусматривает крупные денежные субсидии как гигантам отрасли, так и более мелким фирмам. В очередь уже выстроились знакомые всем GlobalFoundries, Micron, Samsung и Texas Instruments. Согласно отчетам, фонд включает в себя 39 млрд долларов прямых грантов и 75 млрд в виде кредитов. Общим условием для их получения является строительство заводов на американской земле.

Корпорация Intel, отвечающая за преимущество США в потребительском и серверном процессорных сегментах, получит 10 млрд. Они на половину погасят первоначальные 20-миллиардные вложения в новый объект в Огайо. Впрочем, суммарная смета нового завода оценивается в 100 млрд, а его сооружение может растянуться до конца текущего десятилетия.

Кроме того Intel планирует инвестировать 20 млрд на расширение производственных мощностей в Аризоне и 3,5 млрд в Нью-Мехико. Данные планы напрямую зависят от ожидаемого финансирования со стороны государства.

Таким образом, в ближайшее время Америка намерена укрепить свое лидерство в полупроводниковой индустрии путем осуществления значительных денежных вливаний. На стабильность экономики это повлиять не должно, поскольку заимствования страна осуществляет в собственной валюте.