Компиляторы oneAPI были адаптированы для SPEC 2017

Некоммерческая организация Standard Performance Evaluation Corporation, разрабатывающая бенчмарки для оценки производительности процессоров для серверов, ЦОД и рабочих станций, заявила, что она отзывает 2600 результатов тестов CPU Intel Sapphire Rapids 4-го поколения, проведенных в SPEC 2017.

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Исследования портала Phoronix выявили несоответствие показателей, получаемых в обычных условиях и при прогоне SPEC 2017. В последнем случае прирост скорости составляет около 9%. Дальнейшие раскопки показали, что компилятор Intel oneAPI DPC++/C++ завышает цифры для теста 523.xalancbmk_r / 623.xalancbmk_s, используя для этого специально подготовленные наборы данных.

Таким образом, полученные результаты отражают производительность Sapphire Rapids только в этом тесте и не имеют ничего общего со скоростью в реальных задачах, и поэтому будут аннулированы. Сообщается, что проблема наблюдается для oneAPI версий 2022.0-2023.0, так что в случае с Sapphire Rapids 5-го поколения она уже не проявляется.

Данная практика свойственна не только Intel, но и другим крупным компаниями. Например, В 2003 году NVIDIA заподозрили в оптимизациях драйверов для повышения производительности её GPU в бенчмарке 3DMark03.

В 2010 году NVIDIA указала на жульничество AMD, которая отключала в играх некоторые эффекты для повышения FPS. Хотя ситуация с Intel не настолько остра и касается серверных решений, никто не может с точностью сказать, не хитрит ли компания с десктопными процессорами.