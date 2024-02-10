BTC может повторить тенденцию прошлых периодов

В последние несколько дней стоимость главной криптовалюты выросла более чем на 5%, с 43 до 48 тысяч долларов. По мнению криптоаналитика Михаэль ван де Поппе, данное повышение является предвестником более мощного восходящего движения.

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Биткоин стремится преодолеть предыдущие локальные максимумы, чтобы перед предстоящим уполовиниванием награды майнерам достигнуть отметки в $51800 и пойти еще немного выше, до 55000-$58000. Ван де Поппе рассматривает периодические падения стоимости BTC на десятки процентов как отличную возможность закупиться. Поскольку "рынки сильны", то такие просадки должны вызывать радость, а не панику.

В Rekt Capital считают, что в настоящий момент цифровое золото переживает ралли, начинающееся примерно за два месяца перед халвингом. Данное заявление подкреплено историческим графиком, демонстрирующий схожую тенденцию, развивавшуюся после весны 2016-го и 2020-го годов. Таким образом, анализ технических аспектов явно намекает на развивающийся на рынке бычий тренд.

Индикаторы, говорящие о том, нужно ли сейчас покупать или продавать BTC, также явно указывают на необходимость осуществления инвестиций. До предстоящей криптовалютной лихорадки и бума майнинга осталось не так много времени, поэтому готовиться к ним желательно как можно раньше.