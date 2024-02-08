На него также будет распространяться гарантия

Европарламент и Совет ЕС подготовили законопроект, касающийся так называемого права на ремонт (R2R). Согласно ему производители теперь обязаны предоставлять необходимую информацию и инструменты для ремонта поврежденной или дефектной продукции. Новое предписание вступит в силу по истечение 20 дней после его официального принятия обоими законодательными органами.

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Данное соглашение напоминает правила R2R, которые с недавних пор существуют в некоторых штатах США. Их внедрение позволило упростить ремонт в домашних условиях и в сторонних мастерских с соответствующей экономией денежных средств. Кроме того, благодаря инициативе сократилось некоторое количество производимых отходов.

По обновленным правилам потребители отныне вправе запрашивать услуги по ремонту таких устройств, как планшеты, смартфоны и бытовая техника, причем по разумным ценам. Запасные детали к технике также должны предлагаться по справедливому прайсу. Кроме прочего, производители теперь должны публиковать на безвозмездной основе информацию о ценах на ремонт, условиях, времени ожидания и прочих деталях. Вместе с этим планируется запуск единой онлайн-платформы по ремонту для всего Евросоюза.

В дополнение указывается, что после проведения ремонтных работ на изделия устанавливается годовая гарантия. Также компании не имеют права блокировать применение запчастей от сторонних производителей или напечатанных на 3D принтере. Ранее многим приходилось соглашаться на кабальные условия оказания официальных услуг, чем в широких масштабах промышляла та же Apple.

В США вендоры стали постепенно отходить от подобной практики, поскольку закон R2R начал распространяться на все большее количество штатов. Первоначальное сопротивление со стороны Samsung, Google, Lenovo, Nokia, John Deere и Microsoft сменилось на уступки с предоставлением потребителям бо́льшего количества запчастей и справочных руководств.