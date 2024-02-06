Меры по сокращению поставок твердотельных накопителей принесли свои плоды

Кризис перепроизводства твердотельных накопителей, достигший апогея в середине 2023 года, заставил ведущие бренды принять меры по стабилизации ситуации, чтобы предотвратить дальнейшее скатывание индустрии в финансовую бездну.

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Western Digital, Samsung, SK Hynix и множество других вендоров заявили о существенном снижении поставок, доходящим до 50% и более. Эффект оказался практически молниеносным, с конца июля прошлого года стоимость отдельных моделей SSD начала взлетать на десятки процентов, к началу 2024 года увеличившись на 50-80%.

Довольно заметно подорожали массовые модели от Samsung, оснащенные интерфейсом PCI-E. Так цена на Samsung 970 EVO 500 ГБ поднялась на 71%, с $35 до $60. При этом менее технологичная продукция с подобным объемом памяти от конкурирующих фирм стала дороже не более, чем на 50%.

Прайс на топовый Samsung 990 Pro 1 ТБ увеличился с $70 до $110 или на 57%. А сравнимый по скоростным характеристикам WD Black SN850X 1 ТБ прибавил всего 42%. Максимальный же рост зафиксирован у SATA-накопителя Samsung 870 EVO 1 ТБ, который стал стоить $90 вместо прежних $50. Таким образом повышение цены здесь достигло внушительных 80%.

Что же касается 2 ТБ версий SSD, то на них переформатирование рынка сказалось не так сильно. Стоимость Samsung 990 Pro 2 ТБ выросла на 13%, при том, что годом ранее за данную модель просили на 76% больше, чем сейчас.

Зато WD, воспользовавшись моментом, сумела подтянуть ценники на флагманский SN850X и средне-бюджетный SN770, в среднем на 30%. А P41 Paltinum от SK Hynix стал даже дешевле, по всей видимости вследствие невысокого спроса.