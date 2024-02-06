Выступая своеобразными арбитражерами рынка

Китайский техно-портал MyDrivers сообщает о появлении нового вида бизнеса, порожденного запретом поставок высокопроизводительных графических ускорителей на территорию Поднебесной. Высокая стоимость GeForce RTX 4090 привлекла внимание множества предприимчивых граждан, стремящихся пополнить собственный бюджет с минимальными телодвижениями.

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Новая схема заработка заключается в том, что перекупы, игнорируя все санкции, начали скупать в рознице дорогие готовые игровые ПК, чтобы в последствии извлечь из нее дефицитную видеокарту и перепродать в Китай, где многих не устраивает урезанная GeForce RTX 4090D. В качестве примера приводится делец, потративший более $91000 на приобретение 20 мощных геймерских систем примерно по $4500 за шт.

Местные ритейлеры посчитали, что смогут остановить торговцев, если будут предлагать видеоадаптеры в составе готовых компьютеров. Однако, прибыль, генерируемая с перепродаж оказалась настолько высокой, что данные превентивные меры не смогли остановить поток спекулянтов.

Чтобы хоть как-то противодействовать последним и насытить внутренний рынок тайваньской площадке PCHome24 пришлось внедрить тактику продаж видеокарт исключительно с применением местных SIM-карт, которые привязаны к удостоверениям личности. Благодаря принятым мерам стоимость GeForce RTX 4090 удалось удержать на уровне в $2000.

Приблизительно четыре месяца назад полноценный флагман от NVIDIA в Поднебесной подорожал в два раза, так что о текущей его цене можно только догадываться. В любом случае рыночные механизмы продолжают работать, а значит зажиточные китайские энтузиасты не останутся без самых топовых GPU.