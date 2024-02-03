Младший iGPU заметно отстает от собратьев

Процессоры семейства Ryzen 8000G, оснащенные высокопроизводительной встроенной графикой, наконец, начали появляться на полках магазинов. Переход iGPU на микроархитектуру RDNA3 и кратное увеличение количества вычислительных блоков позволило запускать все современные игры с достаточно высоким для APU количеством кадров.

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AMD решила дополнительно развести новинки, оснастив их интегрированной графикой с разными индексами в наименовании. Так, Ryzen 5 8500G получил в свое распоряжение Radeon 740M, Ryzen 5 8600G оснастили Radeon 760M, а самому старшему Ryzen 7 8700G досталась Radeon 780M.

В сети уже появились первые тесты новинок в актуальных проектах, призванные отразить разницу между тремя моделями iGPU. Как выяснилось, в некоторых играх между ними существует примерно одинаковый разрыв в производительности, но при этом Radeon 760M все же немного ближе к Radeon 780M.

Например, подобная тенденция прослеживается в Starfield, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy и Forza Horizon 5. В последнем случае Radeon 780M опережает Radeon 760M на 20%, а та, в свою очередь, обходит Radeon 740M уже на 35%.

В то же время во многих других тайтлах младшая Radeon 740M заметно отстает от своих собратьев, порой до двух раз уступая Radeon 780M. Что не удивительно, ведь по основным техническим характеристикам средняя Radeon 760M в два раза превосходит Radeon 740M, 512 вычислительных ядер, 32 TMU и 16 ROP против 256 ядер, 16 TMU и 8 ROP. Вместе с тем, Radeon 760M по железу слабее Radeon 780M в полтора раза.

На выходе мы получаем не такую большую разницу между Radeon 760M и Radeon 780M в Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Mirage, GTA V, Rainbow Six Siege и Call of Duty MW2.

По итогу, можно сказать, что новые APU от AMD определенно вышли довольно неплохими. Варьируя настройки графики можно запускать абсолютно все современные игры, в том числе и те, которые идут с меньшим FPS на Radeon RX 5700 XT, и которые те же Radeon RX 400/500 вообще никак не тянут из-за отсутствия поддержки DirectX12 Ultimate.

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Вдобавок мы получаем приличный уровень процессорной производительности, поддержку последними драйверами и ОС, а также возможность дальнейшего апрейда на будущие линейки APU. Что касается участников тестов, то наиболее привлекательным из всей троицы выглядит Ryzen 5 8600G. Если в ближайшем времени цена на него опустится ниже 20 тысяч рублей, то он может стать одним из самых привлекательных вариантов по соотношению "цена / FPS", заменив собой видеокарты low-end сегмента.