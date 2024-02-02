GeForce RTX 3050 6 ГБ за 180 долларов — новый король бюджетных игровых сборок ПК

Свершилось то, о чем мечтали миллионы геймеров с ограниченным бюджетом, не желающие приобщаться к стану AMD. Корпорация NVIDIA, наконец, выпустила GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти, пожалуй, самую ожидаемую видеокарту со времен GeForce GTX 1050 Ti.

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Графический процессор в новинке используется тот же самый, GA107, но, по сравнению с тем, который присутствует в последней ревизии полноценной GeForce RTX 3050, он был довольно заметно урезан. Так, количество CUDA-ядер уменьшилось с 2560 до 2048 единиц, а тензорных с 80 до 64. Число RT-ядер снизилось с 20 до 16, а текстурных блоков стало меньше на 16, 64 вместо 80. Кол-во блоков растеризации осталось неизменным, на месте остались все 32 ROP.

Частота GPU также подверглась корректировке, 1470 МГц против 1777 Мгц в оригинале. Ну, и, разумеется, снижение объема VRAM принесло с собой переход на 96-битную шину памяти взамен 128-битной. На этом отличия двух версий в пользу 8-гиговой заканчиваются и начинаются плюсы модели на 6 ГБ.

Важнейшим среди них является малое энергопотребление и предельно низкое тепловыделение в 70 Вт. Теперь видеокарте не требуется в обязательном порядке наличие дополнительного разъема питания, как и дорогой БП, достаточно будет самого простого и бюджетного.

Компания Palit воспользовалась предоставленной возможностью с представила версию, относящуюся к знаменитой линейке KalmX. Она оснащена компактным радиатором приличных размеров и не несет на себе активного охлаждения. Таким образом, теперь становится возможным создание полностью бесшумных недорогих игровых систем.

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Рекомендованная стоимость GeForce RTX 3050 6 ГБ установлена на отметке в $179 или 16 тысяч рублей. Возможно, цена будет еще ниже, так как GeForce RTX 3050 8 ГБ за $249 продается у нас даже дешевле, чем в зарубежной рознице. В общем, по итогу, можно только порадоваться за то, что технологии NVIDIA стали еще доступнее.