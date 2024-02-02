Финальная стрижка еще не прошла

Весь криптовалютный мир в настоящий момент находится в предвкушении одного из наиболее грандиозных событий в 2024 году, а именно уполовинивая награды майнерам за найденные Биткоины. Так называемый халвинг должен состояться в начале-середине апреля, о чем гласят всевозможные таймеры отсчета, например от NiceHash.

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Многие считают, что халвинг станет драйвером ошеломительного роста "цифрового золота" вследствие сокращения предложения поступающих на биржи монет. И, хотя, бывалые криптоэнтузиасты в целом согласны с пророчеством о неизбежном покорении BTC отметки в $100 000, по их мнению пампу Биткоина будет предшествовать дополнительный и последний уход стоимости последнего в зону $20 000-30 000, с вероятным краткосрочным пробитием уровня в $20 000 и последующим отскоком вверх.

В качестве обоснования они демонстрируют график, отражающий чистую нереализованную прибыль и убытки долгосрочных инвесторов. Невооруженным глазом на нем можно заметить тенденцию к формированию дополнительного уровня капитуляции, следующего за основным. Схожий сценарий можно было наблюдать после халвинга 2020 года, и в течение ближайших трех месяцев крипторынок ожидает нечто подобное.

В общем, у тех, кто прозевал момент закупа BTC ниже $20000 в прошлом году, появился шанс "запрыгнуть в последний вагон" в текущем. А более расторопным, в свою очередь, предоставлена возможность увеличить итоговый профит, докупив больше монет.

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Несмотря на то, что одобрение Биткоин-ETF не привело к неудержимому "буллрану", криптоинвесторы по прежнему не сомневаются в будущем преодолении главной криптовалютой отметок в 100, 150 и даже 200 тысяч долларов. Разумеется, все вышеизложенное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.