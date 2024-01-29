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Razg0n
Встроенная графика APU Ryzen 7 8700G позволяет запускать любые игры с высоким FPS
Radeon 780M идет практически вровень с Radeon RX 6500 XT - бюджетные видеокарты могут утратить актуальность

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Новейшие процессоры Ryzen 8000G с высокопроизводительным интегрированным видеоядром вот-вот появятся на полках магазинов, и в преддверии этого многочисленные техно-порталы выпустили свои обзоры топового Ryzen 7 8700G.

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Данная модель имеет монолитную конструкцию, позаимствованную у мобильных собратьев. Глобальные изменения в сравнении с десктопным восьмиядерником Ryzen 7 7700 включают снижение объема L3-кэша с 32 до 16 МБ, уменьшение кол-ва линий для дискретной видеокарты с PCI-E 5.0 x16 до PCI-E 4.0 x8 и добавление слабого выделенного NPU.

Однако, вместе с этим мощь встроенного iGPU значительно выросла. Видеоадаптер Radeon 780M существенно превосходит тот, что присутствует в Ryzen 7 7700, благодаря использованию более новой архитектуры RDNA 3, более высокой тактовой частоте в 2,9 ГГц против 2,2 ГГц, а также увеличенным в шесть раз количеством вычислительных блоков.

И первые тесты Ryzen 7 8700G в современных играх показывают, что он без малейших проблем позволяет запускать абсолютно все без исключения ААА-проекты в разрешении 1080p, пусть и на минимальных настройках графики.

К примеру Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, можно сказать, летает с 40+ FPS без использования апскейлеров. А чуть менее тяжелых тайтлах, таких как Spider-Man Remastered, частота кадров преодолевает заветный уровень в 60 FPS.

На приведенных диаграммах видно, что Radeon 780M идет практически вровень с Radeon RX 6500 XT, полноценным дискретным видеоадаптером, оснащенным собственной памятью стандарта GDDR6. И, между прочим, сто́ящим под $200. Вместе с тем, рекомендованная розничная цена Ryzen 7 8700G составляет $329; и его процессорная часть не сильно уступает Ryzen 7 7700, который можно приобрести минимум за $225.

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Таким образом, путем нехитрой арифметики мы получаем экономию в примерно $100 на связке процессор плюс видеокарта. Разумеется, мало кто решится устанавливать бюджетную затычку в пару к высокопроизводительному CPU. Но сам факт возможности не ограничивать себя в выборе игр при использовании процессора со встроенным видеоядром, говорит о том, насколько значительно продвинулись в своем развитии настольные APU.

#amd #ryzen #apu #cyberpunk 2077 #8700g #6500 xt
Источник: techspot.com
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