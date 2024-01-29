Подобное ранее мы уже могли наблюдать

Похоже, что компания AMD не сумела выдержать конкуренции с NVIDIA и в следующем поколении своих GPU собирается покинуть топовый сегмент, рассчитанный на искушенных геймеров.

Если в Radeon RX 7000 "красным" удалось добиться паритета с довольно производительными решениями от "зеленых", то в Radeon RX 8000 бороться даже с предфлагманами конкурента будет просто некому.

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По данным ресурса TechPowerUp самое лучшее, что AMD сможет предложить в новой линейке — это чип среднего уровня, сравнимый по скорости с Radeon RX 7900 XTX. Хотя в его основу ляжет новая архитектура RDNA 4 и 4 нм техпроцесс, дизайн нового ГП будет гораздо проще, чем у прошлого топа.

Значительно сократившийся транзисторный бюджет и, соответственно, площадь кристалла приведут к существенному удешевлению производства. Утверждается, что стоимость "флагмана-середнячка" составит примерно $400.

Поскольку очевидного превосходства новинки перед грядущими GeForce RTX 5000 не предвидится, то AMD планирует выпустить свою линейку раньше NVIDIA. Сложно сказать, поможет ли это Radeon RX 8000, но, в любом случае, лучше иметь рыночную долю в 15%, чем в 5%.

В итоге вся надежда на навязывание конкуренции "зеленым" в этом году возлагается на компанию Intel с их вторым поколением графических ускорителей Battlemage. Провал последних будет означать тотальное доминирование NVIDIA по всем фронтам.

Впрочем, раскручивающаяся криптовалютная лихорадка и предстоящий бум майнинга могут стать спасением для производителей второго эшелона. Непритязательные майнеры во главу угла ставят как можно более высокое соотношение профита к временным и финансовым затратам, а имя вендора и прочие несущественные характеристики для них второстепенны.

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В целом, ситуация напоминает времена Radeon RX 5000, когда AMD также была не в состоянии ничего противопоставить топам от NVIDIA. Правда, сейчас в качестве причины отставания выступает не техническая невозможность создания большого GPU, а перераспределение ограниченных производственных мощностей в пользу решений для ИИ.