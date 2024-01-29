Его функционал оставался неизменным на протяжении 30 лет

Операционная система Windows продолжает стремительно развиваться и совершенствоваться, наполняясь новыми удобными и современными функциями. И со временем в ней собирается огромный балласт из устаревших и ненужных приложений, от которых необходимо отказываться, чтобы они не мешали двигаться вперед.

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В 2024 году набор инструментариев ОС также ожидают изменения, связанные с отказом от использования древнего хлама. Речь, конечно, идет о текстовом процессоре WordPad, который начиная с 1995 года неизменно включался в каждый выпуск Windows.

Многие воспринимали его как своеобразную бесплатную и урезанную версию MS Word, при этом существенно превосходившую по возможностям простенький Блокнот. В те времена пакет MS Office все еще был в диковинку на домашних ПК, да и качать монструозный комбайн у простого пользователя не было необходимости.

Однако, позднее Office стал перетекать из корпоративных зданий в дома. Этому послужила всеобщая цифровизация, в том числе в сфере образования. В итоге, WordPad оказался слишком малофункциональным для создания документов и чрезмерно перегруженным для записной книжки, из-за чего постепенно растерял остатки популярности.

Поэтому редмондцы, трезво взглянув на статистику использования WordPad, объявили его устаревшим и решили полностью отказаться от включения данного текстового процессора в будущие релизы своей ОС. Тестирующаяся в настоящее время сборка Windows 11 Canary Build не содержит в своем составе WordPad, поэтому изменения, фактически, уже приняты, окончательно и бесповоротно.

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Для редактирования файлов таких форматов, как DOC и RTF, в Microsoft порекомендовали использовать MS Word, а для TXT — Блокнот. Тем, кого полностью устраивал WordPad, придется приспосабливаться к новым условиям, однако в плюсы у всего мероприятия тоже есть. Среди них усиление унификации и стандартизации электронных документов, а также рост процента пользователей, умеющих пользоваться офисными пакетами.