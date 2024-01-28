Также она сочетается с комплектующими ASUS Evangelion

Большинство пользователей ПК ежедневно нажимают на одну и ту же скучную штатную кнопку включения на системном блоке. И многим это порядком поднадоело, во многом и потому, что приходится дополнительно тратить некоторый запас мускульной силы на дотягивание до нужного места.

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Специально для таких господ компания Corn Electronics создала беспроводное решение, внешне похожее на клишированную кнопку пуска атомной бомбы из боевиков. Впрочем, данное оформление в том числе можно успешно сочетать со стилем Evangelion, например ASUS.

С технической точки зрения аппарат не представляет из себя чего-то сверхъестественного. За основу конструкции была взята PCI-E x1 плата расширения Xiaomi Youpin Mijia, продающаяся на известной китайской площадке по $18. Она соединяется с разъемом POWER_SW на материнской плате и с кнопкой включения на корпусе ПК посредством двух проводов. Связь между компонентами осуществляется при помощи Bluetooth с дальностью действия до 30 м.

Данные об автономности, к сожалению, не приводятся, так же как и время полного заряда устройства.

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Стоимость кнопки Atomic Nuclear Bomb Launch Button на Newegg составляет $22,49. Можно сказать, что это довольно небольшая плата за привнесение нотки крутости в рутинный процесс включения компьютера.