Заменив её на более прогрессивную

Около 20 лет назад корпорация Intel внедрила в свои CPU передовую технологию Hyper-Threading, позволяющую значительно повысить их производительность без увеличения транзисторного бюджета.

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Однако, просочившийся в сеть документ с описанием платформы Arrow Lake-S свидетельствует о том, что в будущей линейке Core 15-го поколения произойдет отказ от привычной нам HT. Как можно заметить по приведенному ниже изображению, новые процессоры верхнего сегмента будут иметь 8 P-ядер и суммарно 8 потоков.

Теоретически отключение SMT может значительно отразиться на производительности новинок, поскольку первая дает в среднем 10-15% ускорение в многопоточных приложениях. В тоже время, в играх Hyper-Threading может только мешать, так что здесь Arrow Lake-S в любом случае предложит 30% буст относительно Raptor Lake Refresh.

Как ожидается, взамен HT придет новая концепция, основанная на так называемых Rentable Units, которая лучше работает гибридной архитектурой, появившейся в платформе LGA 1700. Входные потоки данных будут разбиваться на две части и каждая направится либо к P, либо к E-ядру, в зависимости от сложности задачи.

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Так как это потребует более емкого кэша второго уровня, то в Arrow Lake-S он будет увеличен в полтора раза, с 2 до 3 МБ на ядро. По итогу, пересмотренная модель многопоточности в сочетании с усовершенствованиями на микроархитектурном уровне и ростом тактовых частот, по всей вероятности, нивелируют падение производительности, вызванное отказом от Hyper-Threading.