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Razg0n
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
Никаких Core i9 и GeForce RTX 4090

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Популярный зарубежный техно-энтузиаст под ником RandomGaminginHD, выкладывающий на Youtube тесты новых и не очень комплектующих, выделяющихся по параметру "цена / производительность", опубликовал очередной ролик, в котором в подробностях поведал о своем собственном ПК.

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В качестве корпуса и кулера им поневоле были выбраны DeepCool CH560 Digital и DeepCool AK620, засланные компанией DeepCool. RandomGaminginHD высоко оценил входящий в комплект дисплей для мониторинга температур CPU и GPU, посчитав его довольно удобным.

Для устранения дублирования информации с DeepCool AK620 Digital была удалена верхняя крышка, что также положительным образом повлияло на эстетические свойства сборки.

Полностью модульный блок питания Corsair RM650x, разместившийся под кожухом, был приобретен в составе другого ПК, так что по итогу обошелся дешевле, чем если бы был куплен отдельно. С переходом на более производительную платформу ему, вероятно, будет найдено достойное применение.


Что касается материнской платы, то здесь выбор пал на Gigabyte B650M DS3H. Данная плата была куплена на площадке Ebay в состоянии б/у за 90 фунтов вместо 150 за новую. Как сказал блогер, он мог бы взять модель A620, причем она обошлась бы дороже, но удачное стечение обстоятельств решило исход.

Сердцем сборки стал процессор Ryzen 5 7500F, приобретенный за £160. Данный камень является самым доступным решением для платформы AM5. Он опережает Core i5-12400F и Core i5-13400F в играх и задачах с интенсивным использованием ЦП, а также оставляет значительный запас для апгрейда в будущем.

Что бы RandomGaminginHD хотел поскорее поменять в своей системе, так это два модуля ОЗУ Kingston FURY Beast DDR5 6000 CL36 по 8 ГБ каждый, купленные за £70 на распродаже. Но не для повышения FPS в играх, а для расширения возможностей монтажа видеороликов. Как заметил энтузиаст, даже в новейших тайтлах 16 ГБ памяти пока хватает с головой. А вот твердотельный накопитель Kingston NV2 PCI-E 4.0 на 1 ТБ за £42 желательно дополнить еще одним, так как места все же будет маловато.

Наконец, мы добрались до вершины сборки в лице графического ускорителя GeForce RTX 4060 Dual, любезно предоставленного компанией Palit. RandomGaminginHD очень понравилась данная модель, и в особенности его заинтересовала новая функция генерации кадров, с которой он непременно пожелал протестировать Cyberpunk 2077 на максимальных настройках графики.

Впрочем, выбирающим видеокарту для своих ПК блогер рекомендует присмотреться к более быстрой Radeon RX 6700 XT, обладающей бо́льшим объемом VRAM. Но и GeForce RTX 4060 Dual также хороша, особенно в сочетании с 75-герцовым 1080p монитором, которым пользуется RandomGaminginHD.

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В заключение, последний охарактеризовал получившуюся систему как бюджетный современный игровой компьютер начального уровня, поскольку и процессор, и видеокарта в нем представлены самыми базовыми моделями в своих линейках. Сборку можно было упростить без существенных потерь в производительности, путем установки материнской платы с чипсетом A620 и ОЗУ с меньшей частотой. Или же, наоборот, усилить, заменив GeForce RTX 4060 на видеоадаптер более высокого класса.

#amd #nvidia #ryzen #geforce #rtx #rtx 4060 #энтузиаст #ютубер #7500f #randomgaminginhd
Источник: youtube.com
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