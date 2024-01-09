Они предложат лучшие характеристики

Свершилось то, о чем мечтали миллионы геймеров. NVIDIA официально объявила о сворачивании поставок GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080. Таким образом, скоро они начнут постепенно пропадать с полок магазинов, пока совсем не исчезнут.

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GeForce RTX 4070 Ti имела не высокую популярность у многих геймеров, так как обладала довольно скромным объемом памяти в 12 ГБ, из-за чего запаса на игры будущего у неё практически не оставалось. Заменяющая её GeForce RTX 4070 Ti SUPER с такой же ценой в $800 принесет увеличение кол-ва VRAM до 16 ГБ, сделав модель GeForce RTX 4070 с приставкой Ti существенно более востребованной.

В случае с GeForce RTX 4080 мы имеем довольно неплохую видеокарту, тянущую "лучи" с высоком FPS, которой мешает только завышенная стоимость в $1200. Спешащая ей на смену GeForce RTX 4080 SUPER не только будет обладать немного большей производительностью, но и обрушит прайс до $1000. По итогу, ценовой разрыв между предфлагманом и топовой GeForce RTX 4090 увеличится до двух и более раз.

В общем, можно поздравить всех пользователей ПК с данным событием, делающим FPS в играх еще более доступным. Хотя уже через девять месяцев NVIDIA должна представить линейку GeForce RTX 5000, массовые GeForce RTX 5070 и её модификации появятся только весной.

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А к тому моменту очередной майнинг бум может взвинтить стоимость новинок до невероятных значений. Поэтому имеет смысл уже сейчас начать закупаться ликвидными видеокартами, чтобы впоследствии не пришлось приобретать их втридорога.