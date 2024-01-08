Цены на "лопаты" могут вырасти внезапно

К осени этого года криптоэнтузиасты ожидают еще больший взлет стоимости Биткоина, поэтому многие из них уже сейчас начинают готовиться к непременно последующему вслед за ним майнинговому буму. И также советуют поторопиться начинающим, чтобы те не оказались в ситуации, когда цены на оборудование взлетели до небес, а добывать криптовалюту не на чем.

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Бывалые в этом бизнесе воспользовались обрушением цен на железо и скупали его, фактически за гроши, в течение последнего года. А с недавних пор, благодаря кратному росту доходности майнинга, энтузиасты имеют возможность окупать приобретаемое при помощи имеющихся в их распоряжении ангаров с видеокартами.

Экономическая стратегия в данному случае заключается в том, что купленные GPU сразу включаются в общую массу и начинают молотить наравне со всеми, повышая общий хешрейт. Но при этом не они отбивают сами себя, а вся ферма работает на то, чтобы окупить прирост мощностей в кратчайшие сроки. Зачастую вновь прибывших уже можно считать бесплатными, так как за время, прошедшее от заказа до установки оборудования, нужная сумма успевает наскрестись.

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Таким образом, по мере дальнейшего роста доходности подготовившиеся заранее копатели будут получать всё большую прибыль, которую смогут направить на личные нужды, а не на бесконечное увеличение хешрейта. К сожалению, психология масс такова, что большинство начинает суетиться только тогда, когда уже следует не покупать, а продавать.