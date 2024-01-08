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К осени этого года криптоэнтузиасты ожидают еще больший взлет стоимости Биткоина, поэтому многие из них уже сейчас начинают готовиться к непременно последующему вслед за ним майнинговому буму. И также советуют поторопиться начинающим, чтобы те не оказались в ситуации, когда цены на оборудование взлетели до небес, а добывать криптовалюту не на чем.
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Бывалые в этом бизнесе воспользовались обрушением цен на железо и скупали его, фактически за гроши, в течение последнего года. А с недавних пор, благодаря кратному росту доходности майнинга, энтузиасты имеют возможность окупать приобретаемое при помощи имеющихся в их распоряжении ангаров с видеокартами.
Экономическая стратегия в данному случае заключается в том, что купленные GPU сразу включаются в общую массу и начинают молотить наравне со всеми, повышая общий хешрейт. Но при этом не они отбивают сами себя, а вся ферма работает на то, чтобы окупить прирост мощностей в кратчайшие сроки. Зачастую вновь прибывших уже можно считать бесплатными, так как за время, прошедшее от заказа до установки оборудования, нужная сумма успевает наскрестись.
Таким образом, по мере дальнейшего роста доходности подготовившиеся заранее копатели будут получать всё большую прибыль, которую смогут направить на личные нужды, а не на бесконечное увеличение хешрейта. К сожалению, психология масс такова, что большинство начинает суетиться только тогда, когда уже следует не покупать, а продавать.