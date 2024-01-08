Невероятный потенциал на будущее

Современные поколения бюджетных графических ускорителей от AMD и NVIDIA хотя и могут похвастать более-менее приемлемой производительностью, они серьезно ограничены довольно низким объемом памяти в 8 ГБ. Как заметили многие геймеры, этого уже начинает не хватать в некоторых свежих игровых проектах класса ААА.

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Поскольку компания AMD, в отличие от NVIDIA, повернута к пользователям лицом, то она решила устроить своим фанатам праздник, анонсировав выпуск Radeon RX 7600 XT, оснащенной внушительными 16 ГБ памяти. Данный объем позволит видеокарте оперировать значительно большим количеством текстур высокого разрешения, а также обеспечит солидный запас на ближайшую перспективу.

Стоимость новинки установлена на довольно скромной отметке в $329, так что её сможет себе позволить достаточно большое количество геймеров с ограниченным бюджетом. Ближайший конкурент с таким же объемом VRAM в лице GeForce RTX 4060 Ti стоит дороже более, чем на треть, а именно $449, и это слишком большая цена за не слишком мощный GPU. Что же до аналога от Intel, то он, к сожалению, имеет слишком нестабильную производительность.

Касательно характеристик Radeon RX 7600 XT, можно сказать следующее: они практически соответствуют тем, что присущи Radeon RX 7600 без приставки XT, разве что немного подросла частота графического процессора, да увеличилось TDP со 165 до 190 Вт, в том числе за счет распайки дополнительного количества чипов памяти.

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На полках магазинов Radeon RX 7600 XT начнет появляться уже с 24 января. Среди вендоров значатся Acer, ASrock, ASUS, GIGABYTE, PowerColor, Sapphire и XFX.