Благодаря продуманной экономической составляющей

Последние десятилетия рынок виртуальных игр развивается стремительными темпами. Согласно отчету Visual Capitalist, уже скоро он превысит отметку в $200 млрд долларов.

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Приведенная инфографика показывает, как развивались рынки на разных платформах с 1970 по 2022 год. На ней четко прослеживается тенденция к значительному росту доходов с игр для мобильных устройств. Генерируемая прибыль здесь достигла $101 млрд, обойдя кол-во дензнаков, получаемых на ПК и консолях с их жалкими $45 и $30 млрд.

Подобный успех по многом объясним глобальной популяризацией модели free-2-play с одновременным внедрением в оборот так называемых лутбоксов. Мобильные геймеры ежедневно тратят существенные суммы на покупку внутриигрового имущества, бесконечно прокачиваясь и пополняя свои коллекции.

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Это фактически придставляет собой пример лудомании, которая затягивает и выкачивает драгоценные ресурсы из семейного бюджета. К сожалению, данная техника постепенно перекочевывает и на другие платформы, включая ПК. Но здесь ее власть сильно ограничена, так как "пекари" могут довольствоваться гораздо большим, чем просто созерцанием разрисованных карточек.