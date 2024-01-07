Для истинных фанатов это не деньги

В последнее время наметилась тенденция к увеличению стоимости высокобюджетных ААА-игр. Многие из них преодолели отметку в $70, и теперь это считается нормой.

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Кроме того, в некоторых проектах доступны различные бандлы со скинами, моделями и прочим имуществом, также стоящие денег. Но в большинстве случаев их цена не превышает нескольких десятков долларов.

Эпичнейший долгострой Star Citizen, стоимость разработки которого уже перевалила за $600 млн долларов, решил дистанцироваться от всеобщей массы, предложив фанатам обновление пакета Legatus с космическими кораблями.

Он предназначен для заядлых энтузиастов и содержит 175 детализированных моделей, включая истребители, бомбардировщики, танки, багги, грузовые самолеты, авиалайнеры и многое другое. Также в нем доступны корабли, которые больше нигде нельзя приобрести, среди них Anvil F8C Lightning и Aegis Sabre Raven.

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Стоимость пакета Legatus составляет $48000 или чуть более 4,3 млн рублей. Его покупка становится доступной только после того, как игрок потратит в игре минимум $10000. Что характерно, инициатором создания пакета стали не разработчики, а сообщество Star Citizen, таким образом решившее дополнительно поддержать разработку последнего.