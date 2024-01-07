Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Набор со 175 космическими кораблями в Star Citizen стоит более 4 млн рублей
Для истинных фанатов это не деньги

реклама

В последнее время наметилась тенденция к увеличению стоимости высокобюджетных ААА-игр. Многие из них преодолели отметку в $70, и теперь это считается нормой.

реклама

Кроме того, в некоторых проектах доступны различные бандлы со скинами, моделями и прочим имуществом, также стоящие денег. Но в большинстве случаев их цена не превышает нескольких десятков долларов.

Эпичнейший долгострой Star Citizen, стоимость разработки которого уже перевалила за $600 млн долларов, решил дистанцироваться от всеобщей массы, предложив фанатам обновление пакета Legatus с космическими кораблями.

Он предназначен для заядлых энтузиастов и содержит 175 детализированных моделей, включая истребители, бомбардировщики, танки, багги, грузовые самолеты, авиалайнеры и многое другое. Также в нем доступны корабли, которые больше нигде нельзя приобрести, среди них Anvil F8C Lightning и Aegis Sabre Raven.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоимость пакета Legatus составляет $48000 или чуть более 4,3 млн рублей. Его покупка становится доступной только после того, как игрок потратит в игре минимум $10000. Что характерно, инициатором создания пакета стали не разработчики, а сообщество Star Citizen, таким образом решившее дополнительно поддержать разработку последнего.

#космос #игра #star citizen #донат #долгострой
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики Star Citizen предлагают купить пакет кораблей Legatus «всё и сразу» за 4 360 000 рублей
Германия хочет создать солнечные батареи из лунной пыли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
22
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
12
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
9
Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
1
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
4
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
4
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
1
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
9
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
+
Cобака в США съела 450 долларов наличными
+
Gmail для Android наконец-то реализовал важную функцию, которой ему не хватало с первого дня
+
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
1
Китай репетирует атаку на американский авианосец с помощью гигантской модели
3
Эксперт: Разрабатываемые с большим трудом новейшие ракеты ВСУ были уничтожены в Киеве ВС РФ
+
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
3
Microsoft может стать самой дорогой компанией США
1

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
39
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
37
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
30
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
17
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
83
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
20
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
11
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Обзор игры Hitman 2: Silent Assassin - тихий убийца снова в деле
+
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4

Сейчас обсуждают

Илья Обухов
16:37
ФИДОСОФ....В МИРЕ НЕТ ИЗДЕЛИЙ-И ЭТО ПРИЗНАЮТ ВСЕ ЭКСПЕРТЫ-ЛУЧШЕ РОССИЙСКИХ....НО ТЫ МОЖИШЬ ДУМАТЬ,ЧТО ЕСТЬ..ТЕМ ЛЕГЧЕ БУДЕТ ВАС СБИВАТЬ))))😂😂😂
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
Илья Обухов
16:36
СКОРЕЕ ПОСТАВЛЯЙТЕ.И МЫ,СМОЖИМ БОМБИТЬ ВАШИНГТОН.....ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ-АНГЛОСАКСОВ,УЖЕ МОЖНО СЧИТАТЬ ,УЧАСТНИКОМ ВОЙНЫ!!! А ЗНАЧИТ-МОЖНО ЛЕГКО УНИЧТОЖИТЬ И ЭТОТ ОСТРОВ...И ВАШИНГТОН!!! СКОРЕЕ ПО...
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
Вадим Кудрявцев
16:35
При том,любым блохерам с окраины должно быть полностью запрещено получать вознаграждение на этом сайте (да и каком либо).Надо бы направить куда нужно данные о том,что здесь дают вознаграждение хохлам.
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Вадим Кудрявцев
16:32
преимущество становится видно на картах с 8-ю линия pcie 4 -таких как 6600
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Алексей Вафин
16:30
🤣🤣🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻
Samsung делает неожиданное бесплатное предложение каждому пользователю Galaxy S24
Шарманщик
16:30
Трусикёр больше 15 минут не держится. Сразу в бан.
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
Вадим Кудрявцев
16:28
у меня с днс проц 5600,линукс проходит на 4700 при 1.22.4600 -1.130.у вас не пройдет линкс на таких напругах как вы написали.А просто в играх 1.130 на 4700 мне хватает ,но то не будет называтся стаби...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Дмитрий Зяблов
16:28
Как там в гейропейской семье? Расскажи, завидовать будем. 😏
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Дмитрий Зяблов
16:26
На колени червь.
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
glavhyilo
16:25
все танки в нычках уже давно на украине,их с 2014г туда свозили.А щас всё начало вылазить с этих нычек.Пиндосы просто глянули,что немецкие танки,горят как спички и поняли,что щас и их будут гореть так...
Американские Abrams заметили на линии соприкосновения – танк на скорости промчался мимо камеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем