Передовые технологии NVIDIA стали еще доступнее

Линейка GeForce RTX 4000, вышедшая более года назад, получилась мягко говоря спорной. Скромный прирост производительности относительно предыдущего поколения, малый объем памяти и завышенные цены стали предметом хейта со стороны большого количества геймеров.

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Однако, NVIDIA не была бы собой, если бы не оставила пространства для маневра. Уже 17 января на рынок поступят первые партии графических ускорителей GeForce RTX 4000 с приставкой SUPER, призванные устранить недостатки стандартных моделей.

Всего компания приготовила три видеокарты: GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER. Первая кардинально отличается от обычной GeForce RTX 4070 лишь на 20% большим количеством CUDA-ядер, так что разница между ними не должна быть большой.

В GeForce RTX 4070 Ti SUPER число универсальных вычислительных процессоров повысилась всего на 10%, но это не главное. Наиболее важным изменением стали увеличение объема VRAM с 12 до 16 ГБ и переход со 192-битной на 256 битную шину. В таком виде GeForce RTX 4070 Ti SUPER без преувеличения становится нормальной полноценной игровой видеокартой, делающей ненужной GeForce RTX 4080.

Что же до GeForce RTX 4080 SUPER, то в ней прирост по аппаратной части совсем мизерный, всего 5%. Однако в данном случае изменение кроется в цене — SUPER-версия стоит на $100 дешевле обычной.

Касательно стоимости GeForce RTX 4070 SUPER и GeForce RTX 4070 Ti SUPER можно сказать, что она не изменилась, но и прибавка по характеристикам здесь вышла более значительной. За GeForce RTX 4070 SUPER будут просить $599, а за GeForce RTX 4070 Ti SUPER — $799.

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Выход видеокарт в продажу состоится поочередно 17, 24 и 31 января. Так что геймерам, вероятно, уже сейчас следует озаботиться наличием в кошельке достаточного количества денежных средств.