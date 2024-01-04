Значительный прогресс относительно Ryzen 5000G

До недавних пор интегрированная графика в процессорах представляла собой жалкое зрелище. Её едва хватало для декодирования видеопотока, не говоря уже о простейших играх. Однако усилия компании AMD в этой сфере позволили вывести производительность встроенного видеоядра на совершенной иной уровень.

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Уже скоро на рынке появится эволюционное продолжение линейки настольных APU от "красного лагеря" в лице Ryzen 8000G. Данная серия состоит из шести моделей, включая 6-ядерный Ryzen 5 8600G и 8-ядерный Ryzen 7 8700G. Последний будет нести на борту высокоскоростной iGPU Radeon 780M, основанный на архитектуре RDNA3. Он состоит из 12 вычислительных блоков, работающих на частоте 2,9 ГГц. Новинку уже проверили в Geekbench 6, чтобы определить её положение в иерархии графических процессоров. Ryzen 7 8700G набрал 35457 попугаев в тесте Vulkan и 29244 в OpenCL. Результат в графическом тесте заметно превышает показатели, демонстрируемые GeForce GTX 1060, и тем более GeForce GTX 1630. Полученные цифры всего на 5% не дотягивают до тех, что показывает GeForce GTX 1650.

Более того, тестирование проходило с использованием памяти стандарта DDR5-4800, то есть практически самой медленной. А значит при задействовании более высокочастотных DDR5-6000, а также при разгоне, как CPU, так и iGPU, можно рассчитывать на еще большую производительность.

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Еще одним преимуществом встроенного видеоядра является отсутствие лимита VRAM в 4 ГБ, что расширяет его возможности в профессиональных приложениях, например в ПО для 3D-моделирования. В некоторых играх больший объем видеопамяти также будет способствовать улучшению их визуальной составляющей.