Сбылась мечта миллионов геймеров

Многие до сих пор не в курсе о том, что блок питания, пожалуй, является основным компонентом, от которого зависит успешное построение ПК любого уровня производительности. В том числе, если целью является сборка бесшумной системы.

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К сожалению, в настоящий момент на рынке представлено не так много моделей, способных обеспечить тихую работу компьютера, оснащенного мощным железом. Но компания Cooler Master планирует разбавить обстановку, представив на выставке CES 2024 свой новый блок питания X-Silent Edge Platinum 1100.

Как становится понятным из названия, он будет иметь мощность в 1100 Вт, но главное не это. Основным достоинством новинки станет полностью бесшумная работа, благодаря отсутствию в конструкции БП активных элементов охлаждения.

Безвентиляторный дизайн устройства сочетается не только с высокими мощностными характеристиками, но также и с последними веяниями технической моды. Так, в X-Silent Edge Platinum 1100, полностью совместимом со стандартами ATX 3.0 / PCIe 5 будет обеспечена возможность подключения высокопроизводительных видеокарт с помощью современного разъема 12VHPWR. Кроме того, он будет оборудован разъемами USB, а также цифровым интерфейсом PMBUS для управления питанием.



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Стоимость девайса до анонса остается неизвестной, но вряд ли она будет низкой. Кроме X-Silent Edge Platinum 1100 Cooler Master также представит менее мощный Edge Platinum 850 и Max Platinum 1300 с вентилятором, включающимся только при высокой нагрузке на БП.