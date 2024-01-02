Steam в ней больше не поддерживается

Операционная система Windows 7 завоевала огромную популярность среди широких слоев населения, благодаря неприхотливости к железу, умеренному потреблению ресурсов и отсутствию множества бесполезных "улучшайзеров", занимающих оперативную память и дисковое пространство.

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Однако, с момента её выхода прошло значительное количество времени, так что рано или поздно данная ОС должна была уйти со сцены. И это все же свершилось, поскольку компания Valve объявила о полном прекращении поддержки клиентом Steam операционных систем Windows 7, а также менее популярных Windows 8 и 8.1.

Это не означает, что Steam уже сегодня перестанет в них работать. Просто разработчики больше не будут тестировать приложение на устаревших платформах и вносить исправления, если оно откажется нормально там функционировать.

Как заявляют в Valve, прекращение поддержки было обусловлено в основном тем, что интегрированный в Steam браузер Google Chrome еще год назад требовал для запуска минимум Windows 10. Кроме того, древние версии Windows уже не получают свежих обновлений безопасности, так что ПК пользователей могут быть под угрозой.

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Таким образом, можно сказать, что эпоха легендарной Windows 7, наконец, завершилась спустя 15 лет после релиза ОС. Она оставила большой след в компьютерной истории и теперь может с почётом уходить на пенсию.