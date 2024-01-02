Наш ритейл впереди планеты всей

Корпорация NVIDIA без шуму и пыли готовится к началу продаж GeForce RTX 3050, оснащенной всего 6 ГБ GDDR6 вместо 8 ГБ. При этом шина памяти, очевидно, была урезана со 128 до 96 бит с соответствующим снижением пропускной способности с 224 до 168 ГБ/с.

реклама

Отсутствие двух чипов VRAM позволило снизить TDP на 11,5%, со 130 Вт до 115 Вт. Прочие характеристики видеокарты остались нетронутыми, включая количество CUDA-ядер у GPU. Кроме базовой частоты, которая была снижена, но частота турбо-буста осталась прежней — 1777 МГц.

Palit GeForce RTX 3050 6 GB в исполнении StormX в настоящий момент представлена в отечественном магазине Ситилинк по цене 28720 рублей, однако для покупки станет доступна в тот момент, когда стартуют мировые продажи обновленной GeForce RTX 3050. Вероятно, со временем могут появится еще более доступные модели.

Пониженное тепловыделение положительно сказалось на тепловых и акустических характеристиках графического адаптера, так что последний можно смело рекомендовать для компактных, но высокопроизводительных игровых сборок ПК.

Таким образом, становится очевидно, что никакие санкции нашей стране не помеха. Российским геймерами не только доступно огромное разнообразие компьютерного железа, они в числе первых могут довольствоваться самыми свежими высокотехнологичными новинками, о чем не стесняются говорить зарубежные издания.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Источник 1, Источник 2