Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
В прошлом году SpaceX осуществляла запуск ракет на орбиту в среднем каждые четыре дня
Говорим SpaceX, подразумеваем НАСА

реклама

В прошлом году SpaceX в среднем каждые четыре дня производила запуск своих ракет на орбиту Земли. Таким образом "частная" компания Илона Маска совершила в общем сложности 98 успешных миссий, и по этому показателю значительно превзошла конкурентов.

реклама

Предыдущий рекорд в 61 пуск, установленный в 2022 году, был побит с 60%-ным опережением. А уже 2 января Falcon 9 должен отправить в ближний космос полезный груз, состоящий из 21 спутника Starlink. Но одной из основных целей SpaceX станет достижение 100 запусков в год.

Прошлый год завершился двумя амбициозными полетами, в процессе которых на орбиту с базы НАСА, расположенной на мысе Канверал (штат Флорида), были доставлены экспериментальный беспилотный многоразовый самолет-разведчик X-37B, а также 23 спутника Starlink.

Из 98 запусков 91 был осуществлен при помощи Falcon 9, а пять — посредством Falcon Heavy. Еще два пуска пришлись на испытания ракеты Super Heavy-Starship, которая в будущем должна заменить их обеих. По мнению экспертов, SpaceX к настоящему моменту уже могла бы достичь заданной цели, но этому помешали плохая погода и технические проблемы при последнем запуске Falcon Heavy.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В общей же сумме в 2023 году США осуществили 106 запусков из которых 103 оказались успешными. На долю Китая пришлось 67 пусков с 66 удачными полетами. Россия заняла третье место, отправив на орбиту 19 ракет и при этом не потеряв ни одну из них.

#россия #сша #китай #илон маск #космос #spacex #наса #роскосмос #ракета #2023
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Марсоход НАСА Perseverance исследует древнюю реку на Марсе
Теsla Model Y может стать лидером среди самых продаваемых электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
24
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
12
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
2
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
21
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
2
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
1
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3
В ночь с 31 на 1 ВКС России вновь ударили по военному аэродрому в Староконстантинове
+
В преддверии Нового года Amazon значительно снизила цену на iPhone 15
3
Самые громкие провалы 2023 года в технологиях по версии технологического института из Массачусетса
1
Процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 и Zen 6 будут поддерживать существующие материнские платы B650/X670
11
ВСУ под Купянском лишились очередного Leopard 2
+
В России построили уникальный алюминиевый мост
2
Radeon RX 7600 XT заберет у GeForce RTX 3060 звание народной видеокарты — новинка получит 16 ГБ VRAM
6

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
2
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
13
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
5
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
5

Сейчас обсуждают

Алексей Каверин
23:19
> Не знаю как будут владельцы AMD видеокарт пердолиться со встроенными в ядро Linux кривыми и неполноценными драйверами Попробуй со своим "полноценным" драйвером запустить на своем говне мамонта вот ...
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
gurza2007
23:14
Если бы там правильно всë прогнозировали, то не замутили бы проект Украина...
Искусственный интеллект прогнозирует дату и риски смерти: точность современной алгоритмики удивляет
REY_B_
23:09
Смотрим расклад... Во Франции выборы 21 апреля. А на втором месте по рейтингам идёт Марин Ле Пен. Так что второй тур будет весьма интересен. А в Германии светофорная коалиция любой ценой старается не...
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
Sir Traher
22:54
Военные дроны будут немного дороже: к ним пришлёпают отражающее покрытие. Установка не будет мелкой, накачивать эфир надо будет основательно, сотни киловатт мощности, ведь греть эти киловатты будут ве...
В США намерены создать ПВО нового типа
REY_B_
22:52
Если в дупе, это не значит что "оппозиция". - Оппозиция, это та же Сара Вагенкнехт. А она если и предложит депортировать украинских беженцев, то исключительно скачущую часть, и только в США. Показате...
Немецкая оппозиция предлагает покрыть дефицит личной силы в ВСУ депортацией украинских беженцев
REY_B_
22:45
"31,3 миллиона долларов США" - это им нынче только на фаллоимитаторы.... Выделят хотя бы сотню, тогда можно будет ожидать презентацию в прожект-поинте..
В США намерены создать ПВО нового типа
Abu-Bakr Abu-Bakarov
22:45
Ну это план такой был,совершенно секретный-Выявление слабого звена в рядах своих граждан и сотрудников силовых структур,в итоге шпецоперации вышли на пригожина,он оказался непригожен...
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Bearcub
22:44
В оригинале конечно вторым было другое слово, но думаю модераторы могут не пропустить))))
Производители фотоаппаратов работают над технологией водяного знака на реальных изображениях
Bearcub
22:43
"Исследователями" были ты с горынычем???
Производители фотоаппаратов работают над технологией водяного знака на реальных изображениях
Sir Traher
22:41
Это хорошие вести
USB Type-C признали единым стандартом для электронных устройств в Евросоюзе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем