Говорим SpaceX, подразумеваем НАСА

В прошлом году SpaceX в среднем каждые четыре дня производила запуск своих ракет на орбиту Земли. Таким образом "частная" компания Илона Маска совершила в общем сложности 98 успешных миссий, и по этому показателю значительно превзошла конкурентов.

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Предыдущий рекорд в 61 пуск, установленный в 2022 году, был побит с 60%-ным опережением. А уже 2 января Falcon 9 должен отправить в ближний космос полезный груз, состоящий из 21 спутника Starlink. Но одной из основных целей SpaceX станет достижение 100 запусков в год.

Прошлый год завершился двумя амбициозными полетами, в процессе которых на орбиту с базы НАСА, расположенной на мысе Канверал (штат Флорида), были доставлены экспериментальный беспилотный многоразовый самолет-разведчик X-37B, а также 23 спутника Starlink.

Из 98 запусков 91 был осуществлен при помощи Falcon 9, а пять — посредством Falcon Heavy. Еще два пуска пришлись на испытания ракеты Super Heavy-Starship, которая в будущем должна заменить их обеих. По мнению экспертов, SpaceX к настоящему моменту уже могла бы достичь заданной цели, но этому помешали плохая погода и технические проблемы при последнем запуске Falcon Heavy.

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В общей же сумме в 2023 году США осуществили 106 запусков из которых 103 оказались успешными. На долю Китая пришлось 67 пусков с 66 удачными полетами. Россия заняла третье место, отправив на орбиту 19 ракет и при этом не потеряв ни одну из них.