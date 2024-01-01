Последние гораздо надежнее и безопаснее

Знаменитый немецкий энтузиаст der8auer выразил собственное мнение касательно разъема 12VHPWR на фоне недавних случаев самовозгорания угловых адаптеров от CableMod с повреждением дорогостоящих GeForce RTX 4090.

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По его мнению 12VHPWR является просто "мусором", существенно уступающим привычным 8-пиновым коннекторам. Несмотря на то, что спецификация последних была разработана довольно давно, она позволила заложить в старые разъемы огромный потенциал для превышения допустимых нагрузок.

De8bauer объясняет, что допустимая мощность у 8-pin в действительности составляет не 150 Вт, а минимум 216 Вт в случае использования БП с проводами малого сечения, и максимум 288 Вт. То есть, четыре таких коннектора могут выдерживать от 864 до 1152 Вт.

В то же время, малое количество штырей в 12VHPWR и более точное описание его спецификации выливается в максимальные 660 Вт, которые он может передать видеокарте. Причем по тестам портала Igor's Lab с течением времени при нагреве это значение может падать до 610 Вт.

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Таким образом, для 600-ваттной GeForce RTX 4090 коэффициент запаса по мощности в случае задействования 8-пиновых разъемов составляет 1,9-2,5, а при использовании 12VHPWR всего 1,1-1,5. Если же какой-то пин в последнем утратит достаточный контакт, то общая надежность конструкции сильно упадет. Для решения данной проблемы der8auer советует производителям распаивать на плате сразу два коннектора 12VHPWR / 12V-2x6.