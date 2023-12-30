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Razg0n
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Linux — единственная ОС, которая поддерживает не прямые углы

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Хотя, традиционной ориентацией монитора в пространстве является горизонтальная, и, в некоторых случаях, вертикальная, в обоих случаях оси X и Y являются параллельными верхней и боковой поверхностям стола.

Прогрессивные исследования, проводимые множеством неудержимых энтузиастов из сферы Open Source, рушат сложившиеся стереотипы, позволяя по новому взглянуть на привычные вещи и привнести в них что-то новое и полезное.

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Так, специалисты из xssfox задумались о необходимости оптимизировать рабочее пространство программистов и решили для этого попробовать повернуть монитор вдоль оси Z на экзотически углы.

Путем перебора различных конфигураций они определили, что поворот на 22 градуса влево является наиболее оптимальным. В таком случае, строки на экране будут иметь наибольшую длину, что довольно удобно, так как единый поток связной информации не разрывается на абзацы.

Найденный угол больше всего подходит для мониторов с соотношением сторон 32:9. В xssfox написали специальный калькулятор, в котором можно подобрать подходящие параметры для популярной в Linux утилиты xrandr, отвечающей за поворот изображения.

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К сожалению, вышеописанная возможность доступна только на Xorg и Wayland не поддерживается. Впрочем, в других ОС, например в Windows, она не реализована в принципе, или, по крайней мере, не доступна широкой общественности.

#linux #монитор #исследование #программирование #угол
Источник: tomshardware.com
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