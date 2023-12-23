Тогда же выйдет обновленный чипсет AMD

Несмотря на то, что релиз процессоров Intel Core 14-го поколения состоялся совсем недавно, геймеры всего мира с нетерпением ждут появления 15-й линейки. Судя по последним тестам производительности, текущие модели идут практически вровень не только с Raptor Lake, но и даже с Alder Lake, поэтому многие не торопятся слезать с последних.

реклама

Хотя сроки выхода новейших Core Ultra 200 пока остаются загадкой, источники, близкие к партнерам AMD и Intel, утверждают, что старт продаж материнских плат с чипсетом Z890 под грядущие CPU должен состояться уже в третьем квартале 2024 года.

Таким образом, Intel, наконец, сможет уйти от устаревшего стандарта памяти DDR4, и десктопные платформы полностью перейдут на использование современной DDR5. Кроме того, миграция с сокета LGA 1700 на LGA 1851 принесет улучшенную совместимость со стандартом PCI-E 5.0.

Что же касается AMD, то "красные" материнские платы, очевидно, будут основываться на прежнем сокете AM5. Пусть готовящийся более свежий чипсет X770 и не является обязательным обновлением, он позволит энтузиастам достигать более высоких частот разгона DDR5, а также обеспечит поддержку новых технологий, включая Wi-Fi 7.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



