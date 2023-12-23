В различных сегментах, от бюджетного до топового

Приближается Новый год, а значит пришло время подвести итоги на рынке, формируя всевозможные списки лучших продуктов, в том числе и компьютерных комплектующих. На сей раз зарубежные эксперты из Hardware Unboxed порадовали нас топом из наиболее привлекательных графических ускорителей.

реклама

В бюджетном сегменте абсолютным лидером стала Radeon RX 6600, затмившая всех конкурентов. Она в среднем на 78% обходит немного более доступную Radeon RX 6500 XT с PCI-E 4.0 и на 127% с PCI-E 3.0, а также в 3,6 раза опережает чрезвычайно медленную GeForce GTX 1630.

Кроме того, Radeon RX 6600 на 30% быстрее, чем более дорогая GeForce RTX 3050. В целом, специалисты рекомендуют полностью игнорировать совсем бюджетные решения, делая всё возможное, чтобы приобрести минимум Radeon RX 6600.

В список лучших моделей низко-среднего уровня пробились Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060, обладающие примерно идентичными скоростными характеристиками. По сравнению с Radeon RX 6600 они способны выдавать на 25-28% больше FPS в играх, но при этом стоят на 40-60% дороже. Поэтому они не подойдут тем, кто выбирает видеокарту исключительно по параметру "цена / производительность".

И здесь GeForce RTX 4060 вырывается вперед за счет поддержки более продвинутых технологий, включая DLSS + Frame Generation. Хотя их наличие довольно сомнительно в GPU подобного класса, рассчитанного на гейминг в разрешении 1080p.

Что касается среднего уровня, то он был оккупирован GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти и Radeon RX 7700 XT. По мнению Hardware Unboxed, покупка GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ в 2023 году — это полное безумие, так что именно вышеуказанные модели являются стартовыми для разрешения 1440p. Выбор между ними определяется тем, что вам больше по душе, скорость растеризации в нативе или аналогичный (или больший) FPS с применением качественного апскейла от NVIDIA.

В некоторых играх, например в Cyberpunk 2077, Radeon RX 7700 XT на 30% обходит GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, но с активацией DLSS разница в производительности нивелируется. Что же до трассировки лучей, то и тут она не так актуальна, поскольку графические процессоры AD106 и Navi 32 её толком не вытягивают.

На предтоповом уровне расположились сразу четыре видеокарты: GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080, Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. На самом деле, нельзя отдать предпочтение конкретной из них, так как они предлагают разный набор опций по своей цене.

GeForce RTX 4070 Ti так же быстра, как и Radeon RX 7900 XT, но ограничена 12 ГБ памяти, что не серьезно для мощных GPU. Достаточно вспомнить ужасное качество текстур, получаемое на GeForce RTX 3070 в Halo Infinite, где Radeon RX 6800 XT не испытывала никаких проблем.

В действительности, GeForce RTX 4080 является отправной точкой для запуска игр с рей-трейсингом, поскольку она способна показывать достаточный FPS в данном режиме. В случае, если лучи вам не интересны, то более доступная Radeon RX 7900 XTX может быть более интересной.

В среднем флагман от AMD немного быстрее GeForce RTX 4080, кроме того, он на 24% дешевле и имеет в полтора раза больше видеопамяти. Так что, по совокупности характеристик, как считают в Hardware Unboxed, Radeon RX 7900 XTX представляет гораздо большую ценность.

Ну, и, наконец, лучшей видеокартой 2023 года разумеется стала единственная в своем роде GeForce RTX 4090, предлагающая исключительную производительность по внушительной цене. Рекомендуемые NVIDIA $1600 превратились в минимальные $2000, а ASUS смогла взвинтить прайс аж до $3200. Бескомпромиссная GeForce RTX 4090 практически лишена недостатков, за вычетом высокой стоимости, поэтому рассчитана на зажиточных геймеров, готовых платить за высокий FPS с лучами в 4K.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По итогу, в выводе Hardware Unboxed подчеркнули, что текущее поколение видеокарт получилось довольно посредственным, исключая флагмана от NVIDIA. Скромный прирост производительности относительно предыдущих линеек при взлетевших ценах заставит многих присмотреться к более разумным вариантам.