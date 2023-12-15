Starfield сумел войти в первую десятку, а FIFA 24 не попала в список, так как она теперь именуется EA Sports FC

2023-й год выдался на редкость урожайным на всевозможные игровые новинки самых различных жанров. Омрачила индустрию лишь весть о закрытии E3, пожалуй, главной выставки компьютерных игр.

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Эксперты из Circana собрали статистику и на её основе составили список самых продаваемых тайтлов на ПК и консолях. Первое место абсолютно заслуженно заняла Hogwarts Legacy, внесшая свежий взгляд на то, каким могут быть игры по фэнтезийным фильмам.

Проект выделился на фоне прошлых игр о Гарри Поттере в гораздо лучшую сторону как с технической, так и с финансовой точек зрения. Теперь не обязательно проходить кампанию за каноничного персонажа, а можно создать собственного, с тонкой настройкой под свои вкусы.

Обновленная версия экшена Call of Duty Moder Warfare III (2023) "с ноги" ворвалась на вторую позицию. Если Howarts Legacy взяла отметку в 20 млн копий за 10 месяцев, то COD MW 3 2023 сумела пробиться в топ всего за месяц с даты выхода, и, как верят многие, сможет победить в следующем году.

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Возможно, новинка от Activision Blizzard смогла бы показать еще более лучший результат, будь у неё более продуманная однопользовательская компания. Геймеры не слишком хорошо приняли сюжетную часть игры, считая, что до оригинала 2011 года она явно не дотягивает.