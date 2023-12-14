Усиление конкуренции в верхнем сегменте

Геймеры всего мира находятся в предвкушении обновления линейки видеокарт GeForce 4000-й серии. Новые SUPER-версии должны заменить существующие модели и принести повышение производительности при сохранении цен на приблизительно прежнем уровне.

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8 января на выставке CES 2024 NVIDIA представит три модели: GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER. Первая получит на 22% большее количество CUDA-ядер, 7168 вместо 5888, что приведет к повышению TDP с 200 до 225 Вт.

GeForce RTX 4080 SUPER будет основываться на полноценной неурезанной версии графического процессора AD103 с 10240 CUDA-ядрами, что всего на 5% больше, чем у простой GeForce RTX 4080. Но, пожалуй, наиболее выигрышно смотрится GeForce RTX 4070 Ti SUPER, поскольку кроме 10% прироста в скорости она также получит 16 ГБ памяти GDDR6X вместо 12 ГБ.

Таким образом, в GeForce RTX 4070 Ti устраняется главный недочёт в виде недостаточного объема VRAM, и новинка с приставкой SUPER становится одной из самых интересных моделей с точки зрения баланса между производительностью, технологичностью и запасом на будущее, а также приемлемой для видеокарты подобного класса ценой.

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По всей видимости, с выходом обновленных GeForce конкуренция в верхнем сегменте станет еще острее. Дополнительные 4 ГБ памяти в чуть более прожорливой Radeon RX 7900 XT перестают делать её таким уж очевидным выбором даже для геймеров, приобретающих видеокарту на долгосрочную перспективу.