Отныне все GPU будут обладать новейшими технологиями

Корпорация NVIDIA планирует полностью прекратить производство и поставки графических ускорителей GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1630, о чем она предупредила своих партнеров. Заказы, поступившие в декабре, будут выполнены, а уже с января новые приниматься не будут.

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Ожидается, что существующие запасы на складах будут быстро исчерпаны, ввиду высокой популярности видеокарт нижнего ценового сегмента. Ранее NVIDIA остановила выпуск GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 Super, также имеющих в основе урезанную архитектуру Turing.

Получается, что самой младшей предлагаемой моделью станет GeForce RTX 3050. Её стоимость в $230 как минимум на треть выше, чем таковая у GeForce GTX 1650. То есть, по итогу, мы получаем существенное повышение цены наиболее бюджетного геймерского решения.

Однако, плюсы у вышеописанной ситуации тоже без сомнения есть. С начала 2024 года все производимые NVIDIA видеокарты будут обладать полной поддержкой DirectX 12 Ultimate, включая функцию трассировки лучей. Кроме того, всем моделям станет доступен DLSS, дающий примерно 30% производительности, практически, без потери качества.

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Разработчики игр прекратят распылять ресурсы на поддержку устаревшего оборудования, когда приходится реализовывать особые настройки качества картинки, не предполагающие наличие множества спецэффектов. В общем, можно сказать, что приставка GTX в "зеленых" GPU, окончательно ушла в историю, и на её место пришла RTX, ознаменовавшая новую эру графических вычислений.