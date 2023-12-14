Так как это может обернуться последствиями

В Тиктоке продолжает набирать популярность тренд вдыхания отработанного воздуха, выделяемого системой охлаждения портативной консоли Steam Deck.

Пользователи не могут устоять перед искушением насладиться ароматом, похожим на свежее белье и Cheetos. Предполагается, что он может обладать галлюциногенным эффектом, позволяющим Гейбу Ньюэллу поддерживать свой творческий потенциал на высоком уровне.

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Впрочем, Valve настоятельно рекомендует не злоупотреблять, а лучше вообще прекратить подобную практику. Хотя воздух, выходящий из вентиляционных отверстий консоли и считается относительно безопасным, он все же может содержать микроскопические токсичные элементы, различные примеси, пыль и т. д., которые могут пагубно отразиться на здоровье.

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Данный случай не претендует на звание первопроходца, поскольку схожее поведение ранее наблюдалось в отношении iPhone 13 и MacBook Pro. Как заявлялось, в первом люди учуяли запах аккумуляторной кислоты и лака для ногтей, а второй как будто бы отдавал лимонами.