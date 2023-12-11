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Razg0n
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
На самом деле, он гораздо ближе к народу

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Как известно, санкции США, направленные против Китая, вынуждают многие технологические компании переносить производство из Поднебесной в более благополучные регионы. Коснулось это и NVIDIA, которая решила диверсифицировать риски и частично мигрировать во Вьетнам.

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На днях генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг прибыл в Ханой, чтобы установить деловые отношения с местным властями и крупным бизнесом, включая предприятия FPT, Vingroup и Viettel, специализирующиеся на выпуске полупроводниковой продукции.

Дипломат из правительства восхитился CEO NVIDIA, пропускающим "роскошные званые обеды в отелях и элитных ресторанах", и предпочитающим вместо этого еду из уличных заведений. Последняя обладает неповторимым вкусом и в процессе прогулок можно получить массу впечатлений.

Дженсена Хуанга успели сфотографировать на улице Ханг Нон, наслаждающимся фо из говядины и пьющим кокосовую воду. Также его заметили на улице Нгуен Хуу Хуан, когда он вкушал аромат местного кофе. Утверждается, что в прошедшие выходные Хуанг просто "ел и пил".

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Но не совсем, поскольку гендиректор корпорации из кремниевой долины также посетил небольшую LAN вечеринку, позируя для фото и принимая участие в церемонии награждения. Он также внес собственные средства в призовой фонд. В этот раз фирменной кожаной куртки на Хуанге не было, так как сейчас в Ханое довольно жарко и влажно.

#nvidia #дженсен хуанг #вьетнам #ceo #ханой
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