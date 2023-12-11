ПК в этом отношении находятся на недосягаемой высоте

Менее, чем через год должен состоять анонс ожидаемой многими консоли Sony Playstation 5 Pro, расширяющей возможности обычной версии. Так, планируется значительно увеличить производительность графической подсистемы, сохранив объем памяти на прежнем уровне.

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GPU в PS5 Pro насчитывает 3584 потоковых процессоров, 224 текстурных блока (TMU) и 224 блока растеризации (ROP). Основные блоки выполнены на базе архитектуры RDNA3, а RT ядрах применена RDNA4. Последние кроме расчета освещения ответственны также и за просчет иерархий ограничивающего объема (BHV), активной используемых в современных играх.

Объем комбинированной ОЗУ+VRAM остался прежним, все те же 16 ГБ, подключенные через 256-битную шину с пропускной способностью в 576 ГБ/с. Таким образом, ближайшим аналогом графической подсистемы PS 5 Pro становится Radeon RX 7800, которая по производительности до полутора раз опережает GPU в PS5. Последний по скорости схож с Radeon RX 6600 XT.

Хотя в центральный процессор консоли, Viola, добавляются новые технологии, например, специальное ядро XDNA2, заточенное под ИИ-задачи, он все же будет построен с применением устаревшей микроархитектуры Zen 2. Утверждается, что это было сделано для сохранения совместимости с играми для PS 5.

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В общем, ориентир в производительности задан, и на него уже могут опираться разработчики ААА-проектов. А значит, новым стандартом вместо связки Core i5-12400 + GeForce RTX 3060 станет Core 5 15400 + GeForce RTX 5060.